Esteban Pavez fue presentado oficialmente en Colo Colo esta tarde en Pilar, Argentina, donde el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se encuentra haciendo la pretemporada en la previa del hexagonal amistoso que disputará frente a Universidad de Chile y Boca Juniors en la ciudad de La Plata.

En su presentación, Pavez fue consultado sobre los objetivos que tendrá el Cacique en la temporada y no quiso achicarse: “Yo creo que lo mínimo que sería es llegar a cuartos de final con el plantel que se formó y salir campeón, ese es el objetivo”.

Bajo esa misma línea, el formado en los albos complementó: “En el campeonato pasado estuvieron muy cerca, pero por el tema de la pandemia no se pudo ganar el título. Este año vamos a pelear por todo, en especial la Copa Libertadores que creo que es el gran objetivo de todos y salir campeón, es el objetivo grupal que tenemos en mente”.

Un tema que causó curiosidad fue el número que ocupará Pavez esta temporada, el cual no será el 8 que acostumbraba en sus pasos anteriores por los albos: “Cuando iba a elegir la camiseta obviamente quería el 8 que es el número que me identifica a mí, pero como está cubierta por Costa opté por el número 23 100% por Claudio (Baeza), que es mi amigo, hemos vivido muchas cosas juntos y obviamente es una persona que quiere mucho, por él la elegí”.

En el cierre, Pavez explicó por qué quiso volver al Cacique: “Netamente pasa mi decisión porque el club en todo momento y el profe Gustavo quisieron contar conmigo, eso fue muy importante. También pasó un tema muy personal, prioricé el tema pasional. Creo que este último tiempo que estuve afuera nunca sentí la pasión que he sentido en Colo Colo y eso me llama mucho la atención, por eso estoy aquí, porque quiero sentir la pasión de la gente, de estar en Colo Colo, de sentir la presión y ganar todos los partidos que es lo que me gusta”, cerró.