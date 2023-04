Colo Colo venció la noche de este miércoles a Monagas en el Estadio Monumental, en una jornada marcada por el aniversario n°98 del club Popular.

Sin embargo, no todo es alegría en Macul ya que durante el encuentro hubieron diversos incidentes que podrían terminar en una sanción para el club, como las bengalas que se encendieron en el sector norte del recinto.

ver también Los hinchas de Colo Colo colmaron la paciencia de Quinteros

Brayan Cortés y Gustavo Quinteros mostraron su molestia por este tema y la posible sanción que podría recibir el club, mientras que Esteban Pavez se mostró dolido por la situación en conferencia de prensa:

"El tema de los hinchas es algo que a mí en lo personal me duele, me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín lo primero que hablamos fue el tema del público, el plantel estaba muy molesto porque sabemos que en la Copa Libertadores es muy importante jugar con nuestro público", inició el capitán colocolino.

Las bengalas podrían traerle un castigo a Colo Colo por parte de Conmebol | Foto: Photosport

"Nos pasó en la Copa Libertadores anterior que jugamos el partido más importante del año contra Fortaleza sin público, no es una excusa pero obviamente que el apoyo del hincha es muy importante. Nosotros lo sentimos dentro de la cancha, y jugar un partido sin público es bastante feo y sobre todo si es de Copa", complementó.

Sobre una posible sanción al club, Pavez disparó: "Colo Colo es de todos los chilenos, y no puede ser que por un poco de hinchas salgamos todos perjudicados. Ojalá que esto no vuelva a pasar y esperemos que no nos sancionen pero la verdad es que a mí me duele, me molesta mucho. En el Campeonato tenemos tres partidos sin público y en la Copa es fundamental jugar con público".

ver también Cortés le para los carros a quienes encendieron bengalas en el estadio

"Una lástima lo que pasó, manchó un poquito el resultado pero nosotros estamos contentos porque era un partido que necesitabamos ganar", cerró el capitán albo.