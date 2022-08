Pese a que estuvo solo un año en el Cacique, Matías Quiroga no olvida su paso por Colo Colo y recordó lo que fue el 2010, en donde compartió camarín con Esteban Paredes y sobre quien solo tuvo palabras de elogio.

Ex Colo Colo sale del silencio y le rinde honores a histórico albo: "No había que saber de fútbol para ver lo que es hoy Paredes para el fútbol sudamericano"

El nombre de Matías Quiroga en Colo Colo puede que no les recuerde mucho a los hinchas albos, ya que el jugador argentino solo estuvo una temporada y no pudo revalidar en su totalidad el por qué llegó a un Cacique que, ese año, terminaría perdiendo el torneo de manera increíble a manos de Universidad Católica.

Formado en las inferiores de Talleres de Córdoba, dio su primer salto a Newells Old Boys de Rosario el 2009 para, un año siguiente, caer en el equipo que fue dirigido esa temporada por el ex Boca Juniors, Diego Cagna.

“Tengo los mejores recuerdos, más allá de que hayamos perdido el campeonato ante la UC sobre el final. Es una institución muy linda, teníamos un gran equipo. El club siempre estuvo pendiente de mi familia (…) Lo que me gustó del club fue la atención hacia los jugadores, siempre dándonos todo lo que necesitamos y apoyándonos. Los hinchas son muy fanáticos”, dijo en conversación con el portal de noticias deportivas, As.

Paredes terminó transformándose en goleador de Primera División. | Foto: Agencia UNO

Quiroga reveló el por qué solo estuvo un año pese a que tenía contrato por más: “No seguí porque Diego Cagna no me iba a tener en cuenta y necesitaba cupo de extranjero, entonces decidí volverme a la Argentina para jugar en Huracán. Me hubiese encantado seguir porque tenía dos años más de contrato y yo era pibe, podía seguir aprendiendo mucho de mis compañeros, que en su mayoría eran jugadores de Selección”.

Consultado por los compañeros que más la atención le llamaron, no dudo: “El ‘Chapa’ Fuenzalida, el negro Macnelly Torres, ¡Qué jugador!, el ‘Chino’ Millar, ‘Kalule’, que para mí era un placer verlo jugar. También estaban Javi Cámpora, Andrés Scotti y Lucas Wilchez, teníamos un equipazo”.

En el cierre, no olvidó al goleador histórico de la Primera División con quien compartió camarín y le hizo un queque tamaño XL: “No había que saber de fútbol para ver lo que es hoy Paredes para el fútbol sudamericano. Esteban fue un gran profesional, un gran compañero y jugador, con unas condiciones bárbaras”, cerró.