Cristián Saavedra, ex ayudante de Claudio Borghi, estuvo en Independiente y conoce al dedillo como se maneja el Rojo. Por ello, el profesional fue tajante en decirle a Gustavo Quinteros que siga en Colo Colo y no parte a Argentina.

Ex ayudante de Claudio Borghi le recomienda a Gustavo Quinteros no salir de Colo Colo a Independiente: "Acá te pagan y siempre peleas el título"

Independiente de Avellaneda tiene en su lista de posibles entrenadores a Gustavo Quinteros. El actual estratega de Colo Colo está a 90 minutos de levantar un título con el Cacique. Por ello, con el buen nivel mostrado en Chile, el estratega del Cacique está en la mira del Rojo para suceder en el cargo a Julio César Falcioni.

Uno que estuvo en 2008 en Avellaneda fue Cristián Saavedra, quien acompañó en su aventura a Claudio Borghi cuando tomó el club hace más de una década. El ex ayudante del Bichi le entregó varias recomendaciones a Quinteros para que analice bien qué hará con su futuro.

"Es un club de mucha historia y es uno de los grandes de Argentina. Está metido en un barrio muy futbolero. Sin embargo, lamentablemente, los dirigentes son muy políticos. Tampoco sé si te van a pagar lo que están ofreciendo. Si le están ofreciendo un contrato de un año allá y uno del mismo tiempo acá, la verdad, es que no sé si le pagarán en Argentina", dijo en diálogo con Bolavip.

Saavedra fue majadero en el tema económico y manifestó que "reitero, yo no sé si te pagan toda la plata que le ofrecen a la gente cuando va allá. Siento que esto es un tema más de los empresarios. A mí, me gustaba Quinteros para la Selección Chilena".

Gustavo Quinteros está enfocado en seguir en Colo Colo y es seguido por Independiente (Agencia Uno)

Saavedra, quien estuvo en una época dorada en Colo Colo con Borghi, aprovechó también de realizarle una sugerencia importante a Quinteros para que extienda su aventura con los albos en la próxima temporada.

"Yo siendo él me quedo acá en Chile por la tranquilidad, por la seguridad que pagan todos los meses. Acá en Chile estás en un equipo grande, vas a pelear todos los años por el título. Si fuera él, de verdad, me quedo acá. No me iría a Argentina", explicó.