El delantero argentino Ezequiel Miralles no olvida los años en donde hizo dupla de ataque con Esteban Paredes en Colo Colo.

Ezequiel Miralles recuerda con cariño su paso por Colo Colo y a Esteban Paredes: "Se creó esa conexión que no es fácil de encontrar"

El nombre de Esteban Paredes quedó grabado en la memoria de los hinchas de Colo Colo. El goleador histórico del fútbol chileno hizo historia con la camiseta del Cacique y este sábado vivirá una jornada especial: tendrá su despedida del fútbol profesional en el Estadio Monumental, recinto donde convirtió una gran cantidad de goles.

Uno de los que compartió camarín con el "Tanque" fue el argentino Ezequiel Miralles, con quien armó una dupla de temer en el balompié nacional, la cual le entregó más de alguna alegría al pueblo colocolino durante dos temporadas.

Miralles anotó 40 goles con la camiseta del Popular | Foto: Agencia Uno

"El Súper Mirage", como le apodaban, conversó con Los Tenores de ADN Deportes, espacio donde recordó con especial cariño su paso por el conjunto Popular y tuvo palabras para el ex delantero de la Selección Chilena.

“Nos entendimos muy rápido, se creó esa conexión entre dos delanteros que no es fácil de encontrar. Él sabía lo que yo necesitaba, y yo sabía lo que él quería, fue un complemento. Era solamente levantar la cabeza y esperar el movimiento”, dijo en el arranque de la entrevista.

Pero no todo fue color de rosa, esto porque el ex Everton de Viña del Mar dejó en claro que tiene una espina clavada de su estadía en Macul. “Por ahí nos quedó ese sabor amargo de no hacer un mejor papel a nivel internacional o ganar más campeonatos, pero esto es así, a veces te toca y a veces no”, remarcó el ariete trasandino.

Por último, indicó que su paso por el Cacique “me hizo crecer muchísimo. Nunca se me pasó por la cabeza que iba a vivir esa experiencia. En Colo Colo fue otra realidad por la exigencia. A mí me vino muy bien, lo aproveché y disfruté. Fueron dos años lindos”, cerró.