Fabián Castillo no dramatiza con su rendimiento en Colo Colo: "Siento que no tengo que mostrarle nada a nadie"

Un gran problema ha tenido Gustavo Quinteros este año con los refuerzos en Colo Colo, ya que de los nueve que llegaron, solo tres han logrado sumar una gran cantidad de minutos: Ramiro González, Fernando de Paul y Carlos Palacios.

El resto ha tenido que lidiar con diversas complicaciones físicas, sin contar el bajo rendimiento de algunos que llegaron para ser titular. Es el caso de Fabián Castillo, atacante colombiano que llegó para reemplaza a Gabriel Costa, y pese a que fue titular en el inicio de la temporada, perdió terreno en el equipo titular debido a un bajo desempeño.

Tras un mes sin jugar en Colo Colo, luego de lesionarse en el duelo ante Santiago City por Copa Chile, Castillo conversó este viernes con ADN Deportes sobre su presente y comenzó detallando cuándo podría volver:

"Para estar bien seguro yo creo que entre 10 a 15 días para poder volver", expresó, aunque prefirió no ser optimista para el duelo ante Monagas en Venezuela: "No alcanzaría a llegar, la idea es que los que están bien físicamente sean tenido en cuenta y los que tenemos molestias, hasta no estar al 100% no participar de ningún juego".

Castillo habló en radio ADN sobre su momento en Colo Colo

Con el citado medio también abordó su rendimiento, algo con lo que no dramatiza: "Yo no tomo nada como revancha, yo creo que a veces en procesos de adaptación a algunos les cuesta más o menos, pero yo siento que no tengo que mostrarle nada a nadie”.

“Ya llevo casi 15 años de carrera y de verdad que me ha ido muy bien en estos años que llevo jugando fútbol profesional. No me tomo nada personal ni como revancha, simplemente a veces las cosas no salen como la gente quiere y es normal que la gente esté ansiosa también. Yo estoy tranquilo y trabajando para dar mi mejor versión”, cerró el colombiano respecto a las críticas que ha recibido.

Fabián Castillo es uno de los cinco futbolistas lesionados con los que no cuenta Gustavo Quinteros para el partido de este sábado ante Unión Española, junto a Emiliano Amor, Matías De Los Santos, Marcos Bolados y Leonardo Gil.