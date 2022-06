En los últimos días desde México han señalado que el delantero argentino Pablo Solari ha vuelto a despertar el interés del América y que en esta oportunidad el conjunto de las Águilas estaría en avanzadas conversaciones con el jugador para que el Pibe arme sus maletas y vaya a probar suerte al Fútbol Azteca

Ante esta situación, el ex jugador nacional y del América Fabian Estay dialogó con Radio Agricultura, refiriéndose al interés que existe por parte del grande mexicano por el atacante del Cacique.

“Es un chico que tiene bastantes condiciones. El ex técnico Santiago Solari lo quiso y el América hizo un par de ofertas, pero Colo-Colo no las aceptó y pensó que iba a trascender más en Copa Libertadores. Lamentablemente sabemos la historia de los equipos chilenos en la Copa… y la posibilidad que lo podían vender más caro. No sé cuál será la oferta si es que realmente está ese interés”, comenzó mencionando Estay.

El otrora mediocampista señaló que en la vez anterior el conjunto americanista realizó una oferta que no fue satisfactoria para las arcas de Colo Colo y que en esta oportunidad no tendría la certeza para saber si el América optará por una nueva propuesta que permita la salida de Solari.

Pablo Solari podría partir al América | Foto: Agencia Uno

“La primera oferta fue de 4 millones, no sé qué oferta podrán realizar. Aún falta mucho para el inicio del torneo que es el 1 de julio. Pero ha sonado Solari, no sé si realmente será efectivo que América pueda hacer una nueva propuesta para que Colo-Colo lo pueda soltar”, aseveró en Radio Agricultura.

Finalmente, Estay se puso la situación de que se pueda cerrar este traspaso, Solari tendrá una dura misión para desenvolverse al América, en donde inmediatamente se le pedirá rendir al mejor nivel y deberá consolidarse como una pieza clave del plantel.

ver también El reemplazo del Pibe Solari: Aseguran que Zapata estaría en la órbita de Colo Colo

“Para llegar a América tienes que ser solución, no tienes que ser un proyecto. América había contratado a gente joven y la fue proyectando y haciendo mejores jugadores. Si él viene tendrá una responsabilidad muy importante, la de ser un jugador diferente, y creo que las condiciones las tiene. Jugar en México no es fácil… la altura, la contaminación, diferentes climas, etc. Hay que estar bien físicamente para rendir acá y yo creo que las condiciones las tiene, entendiendo que él vendría como figura, con una responsabilidad mucho más importante que a lo mejor como proyección”, cerró.