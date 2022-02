Al panelista de ESPN no le gustaron para nada los argumentos de Gustavo Quinteros tras el empate ante Audax Italiano.

Felipe Bianchi critica los argumentos de Gustavo Quinteros tras empate de Colo Colo: "No puedes tirar a la mesa como una virtud que llegaste más que el rival en el Monumental"

Siguen las repercusiones tras el empate por 1-1 ante Colo Colo y Audax Italiano. El equipo que dirige Gustavo Quinteros desaprovechó una gran oportunidad de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional y por ahora el nivel del conjunto albo no es el esperado por los propios hinchas albos.

El encargado de dar la cara ante la igualdad fue Gustavo Quinteros, quien habló post empate con los Itálicos y mostró mesura por el resultado, algo que no agradó a los hinchas del Popular.

Uno de los periodistas que se refirió a las palabras del estratega albo, fue Felipe Bianchi. Al panelista de ESPN Equipo F no le gustaron las palabras del entrenador argentino nacionalizado boliviano y pidió un poco más de autocritica a la hora de analizar los cotejos.

"Hay una declaración de Quinteros que me llamó la atención y creo que revela el grado de permisibilidad que hemos llegado con el paso de los años en los discursos. Quinteros dijo: "No me preocupa tanto porque llegamos mucho más que el rival", partió explicando el comunicador.

"Yo llevo 35 años cubriendo el fútbol y a Colo Colo. No sé un partido de local que el Cacique haya llegado más que el rival en cualquier época, con cualquier rival, con cualquier técnico. Ese es el menos desde. Cómo vas a poner como una gracia que siendo local llegaste más que el rival", añadió.

"No puedes tirar a la mesa como una virtud que llegaste más que el rival, siendo Colo Colo en el Monumental", cerró Bianchi.