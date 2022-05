Uno de los momentos complicados de Colo Colo se vivieron a principio del año 2020. Cuando recién empezaba la pandemia a nivel mundial, en lo deportivo el elenco albo sufría con tener que disputar el partido de promoción para no descender a la Primera B de nuestro fútbol con la Universidad de Concepción.

El tenista nacional Fernando González conversó con Blizsports donde recordó ese duro momento que vivió la institución, en la cual confesó haber visto unas 100 veces el video del viralizado hincha de River Plate cuando descendieron al Nacional contra Belgrano.

“¿Colo Colo casi en la B? Sí, sufrí, recordé el karma, como cuando estaba el Tano Pasman, cuando ese vídeo que seguirá vivo por siempre, yo lo vi como 100 veces”, expresó uno de los buenos deportistas que ha tenido Chile en el ámbito tenístico.

Eso no fue todo, debido a que también destacó su fanatismo por el club albo. “Soy colocolino, sé mucho de fútbol, pero también tengo la conciencia de que no sé de fútbol entonces", afirma.

Fernando González se refirió a la actualidad de Colo Colo.

El Feña confiesa que hay algo que le llama mucho la atención en el deporte rey. “Es que pierden tres partidos y como que todo cae sobre el técnico y los jugadores, a mí me choca bastante porque yo soy alguien que siempre he creído en los procesos y los procesos son un viaje largo, en el cual no todo va a ser pavimentado con doble vía, va a tener momentos difíciles, que hay que saber sacarlo adelante todo es muy cortoplacista y es una crítica al fútbol no sólo en Chile, sino que mundial”.

Otro de los puntos que destacó fue sobre su último partido en el estadio. “La última vez que fui al estadio después de mucho tiempo cuando jugó Colo Colo con la U, que bueno, lo estoy diciendo porque nos fue bien, también vi que el otro día consiguieron un triunfo importante en Brasil y el partido con River no lo pude ver”, cerró.

Por otro lado, el tenista está maravillado con Pablo Solari y la oportunidad a la cantera. “Pablo Solari me gusta por eso te digo, no sé mucho de fútbol, pero sé que hay que apostar por los jóvenes”.

En esta misma línea, contempló que “Las divisiones inferiores son importantes, llega un presidente nuevo y necesita resultados en poco tiempo, no tiene tiempo para preocuparse tanto, pero creo que el gran patrimonio de un club y también de los hinchas es ver nacer a estas grandes estrellas”.