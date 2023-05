Fernando Tapia defiende jugada de Yonathan Andía en el Superclásico y pide no compararla con la de Agustín Bouzat: "Ahí pegó en el pecho primero, este fue penal"

El vital triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano por 2 a 1 en el Estadio Monumental no pasó desapercibido. Y es que a los 90'+8 en se vivió una polémica jugada en el recinto de Macul. ¿Qué pasó? Los itálicos reclamaron una mano de Agustín Bouzat en el área, pero el árbitro José Cabero desestimó la jugada luego de contarcarse con lo encargados del VAR, situación que generó una ola de críticas en las redes sociales.

Lo cierto es que los hinchas albos salieron a defenderse de los improperios de los fanáticos de la Universidad de Chile sobre la polémica jugada que involucra al ex Veléz Sarsfield en los minutos finales y le sacaron en cara los simpatizantes del cuadro bullanguero la polémica situación que se vivió en el Superclásico con Yonathan Andía.

Los jugadores de Audax se fueron encima de Cabero a pedir penal, algo que finalmente no aconteció | Foto: Photosport

Ante este tema, el periodista Fernando Tapia en el programa Pauta de Juego le respondió con argumentos a un simpatizante albo que sacó en cara ambas situaciones.

"Esta situación no es la misma que Yonathan Andía (Clásico ante Colo Colo en el Monumental) porque ahí pegó en el pecho primero y el reglamento es súper claro y dice que si pega en el pecho y hay un rebote, ahí no aplica la sanción, por lo tanto no es la misma situación".

Luego, el comunicador fue más allá y dejó en claro que "aquí la responsabilidad hay que pasársela a la gente que está en el VAR, ellos tendrán que asumir su cuota de responsabilidad en este tipo de situaciones. El VAR es utilizado por seres humanos, el problema es el sujeto que maneja el VAR que en este caso fue Rodrigo Carbajal que estuvo en la misma línea de José Cabero".

Por último, Tapia remarcó que "la gente se está dejando llevar por donde está la camiseta, pero eso es muy relativo. Es cosa de ver la cámara frontal para darse cuenta que el balón pega en el brazo, este fue penal y no se sancionó como muchos otros", cerró.