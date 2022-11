Colo Colo comienza armar su plantel de cara a la temporada 2023. El Cacique quiere renovar el contrato de varios jugadores para afrontar de mejor forma la Copa Libertadores de América y el Campeonato Nacional, uno de ellos es Maximiliano Falcón.

El zaguero central uruguayo ha mostrado en más de alguna oportunidad seguir ligado al Popular, algo que volvió a reiterar en conversación con ADN Deportes.

“Las conversaciones están bastante avanzadas para extender, que es lo que las dos partes queremos”, aseveró el Peluca.

El Peluca Falcón quiere permenecer en la escuadra de Macul | Foto: Instagram

“Colo Colo está hablando con Rentistas para terminar los porcentajes que tienen entre ellos, pero no habría problemas. No sé si el resto completo o un 25% más, pero mi representante está viendo mi tema y desde Rentistas me dijeron eso. Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, remarcó el jugador de 25 años.

“La idea es renovar acá y esperar. Si llega una oferta buena a fin de año, que nos sirva a los dos, lo vamos a analizar. Quiero renovar contrato y quedarme para jugar una nueva copa, hacer el mejor papel posible y de ahí ver a mitad de año o a final que pasa“, sentenció.

Recordar que el ex Rentistas de Uruguay llegó a nuestro país el 30 de octubre de 2020 y tiene contrato con los albos hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que esperan una extensión de dicho contrato.