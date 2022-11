Colo Colo ya mira para lo que será la próxima temporada, en la que pensando en confeccionar la plantilla del equipo hay un gran problema que preocupa a Gustavo Quinteros, la cual se trata de la casi inminente partida de una de sus piezas claves en el equipo: el capitán Gabriel Suazo, quien finalmente no renovó con los ‘Albos’ y tendría como prospectiva el dar su gran salto al extranjero.

Tras lo que fue el encuentro amistoso que midió al ‘Cacique’ ante River Plate, el capitán de Colo Colo dialogó con ESPN, en dejó entrever de que el duelo ante los argentinos sería el último con la casaquilla de ‘Popular’ y, además, dio nombres de nuestro fútbol nacional que le gustan en el puesto que se desempeña y podrían ser hipotéticos candidatos para reemplazarlos.

“Desde el medio local yo he visto mucho a (Jovany) Campusano, me parece un gran jugador, un gran lateral izquierdo, me ha tocado obviamente enfrentarlo y ver los partidos de él, lo encuentro un gran jugador”, partió señalando Suazo.

Otro de los buenos jugadores que el ‘Gaby’ destacó dentro de nuestro campeonato es a su ex compañero en Colo Colo y hoy jugador de Curicó Unido, Ronald de La Fuente, a quien considera como un gran nombre en su zona y explica el motivo por el cual su paso por el ‘Cacique’ no fue el de los mejores.

El partido ante River podría haber sido el último de Suazo en Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

“Rescato mucho también lo que ha hecho Ronald de La Fuente, es un tremendo jugador y una tremenda persona, si bien acá quizás no pasó por un gran momento, pero fue porque también en lo colectivo no andábamos bien tampoco, hay que tenerlo en consideración. Es un gran jugador y ha hecho una tremenda campaña”, detalló el jugador del ‘Cacique’.

Finalmente, Suazo pensó más en grande y cruzó el otro lado de la cordillera para mencionar como una buena opción a su reemplazo en Colo Colo al hoy defensor de Racing Club, Eugenio Mena, quien recientemente viene de salir campeón con la ‘Academia’ y su futuro es una mera incógnita hasta el momento.

“Otro jugador es Eugenio Mena, ahora termina en Racing y no sé qué deparará para su futuro, pero es un tremendo jugador de Selección, que también nos da esa jerarquía tremenda en una posición que es difícil de encontrar”, cerró.