Durante esta jornada, el estratega de Colo Colo Gustavo Quinteros se apostó a la sala de conferencias del Estadio Monumental para dialogar con los medios, en donde una variedad de temas y entre aquellos salió la de las llegadas a partidas del Cacique a mitad de temporada.

En los últimos días se ha rumoreado de que el volante de los Albos Joan Cruz podría partir a préstamo a Deportes La Serena o incluso, de que Cristian Zavala tiene opciones de dejar Colo Colo por ofertas tendría del fútbol mexicano, a lo que hoy el DT del Cacique fue claro y cerró la puerta a cualquier partida del plantel.

“No no no, al contrario, nosotros necesitamos incorporar, no podemos dar a ningún otro jugador a préstamo. El partido anterior contra Fortaleza que era un partido para pasar a una próxima fase de la Copa Libertadores jugó Bruno Gutiérrez, Jeyson Rojas, Vicente Pizarro y Pablo Solari, cuatro chicos menores de 20-21 años”, inició expresando Quinteros.

Siguiendo la línea de querer sostener al plantel pensando en las competiciones que tendrá el Cacique para el próximo semestre, el estratega del Popular señaló que es vital reforzarse y que el equipo no se desmorone para fortalecerse en cada línea del campo.

Joan Cruz fue vinculado con Deportes La Serena | Foto: Agencia Uno

“Necesitamos mantener el plantel que tenemos y necesitamos incorporar jugadores para fortalecer más. Contra River acá entró (Alexander) Oroz. Estamos utilizando muchos chicos del club en partidos de clasificación en copas internacionales”, apuntó el DT.

Finalmente, Quinteros insiste en que reforzarse a mitad de temporada será clave para tener más variantes en el plantel y adquirir más experiencia, ya que tendrán una dura expedición por la Copa Sudamericana, en donde dejó en claro que tienen una obligación como plantel.

“Yo creo que hay que incorporar para fortalecer, para tener más variantes, agregar un poquito de experiencia al plantel y estar listos para poder competir con más posibilidades y variantes Copa Sudamericana ante un rival muy complicado y tratar de poder avanzar. Tenemos la obligación de tratar de avanzar”, cerró.