Colo Colo estuvo tres goles arriba en el marcador global, pero no pudo sostener el resultado y terminó siendo masacrado por 4-1 en su visita a Internacional de Porto Alegre, quedando eliminado de Copa Sudamericana. Los albos mostraron muchísimos rendimientos individuales muy bajos, algo que fue abordado por Gustavo Quinteros en conferencia de prensa.

“Fue un partido que iniciamos ordenados, defendiendo bien y pudimos convertir en un penal. Pero no fue el mejor partido nuestro. Jugamos por debajo de nuestro nivel, sobre todo en defensa. Es decir, todo el equipo para defender. Fuimos frágiles en la marca y regalamos los dos últimos goles, fue falta de atención, no marcamos en el córner, nos anticipan en una jugada rápida y luego no marcamos una pelota larga a la espalda de nuestro central. Desconcentración, por debajo de nuestro nivel y pagamos caro. El primer partido lo jugamos bien, pero no queda otra que asumir la derrota, trabajar, mejorar y dedicarnos de lleno al torneo nacional, donde estamos bien, para volver a clasificar a un torneo internacional”, comenzó.

El técnico no ocultó su desazón por la eliminación, aunque también aprovechó de deslizar una crítica al VAR tras el cuarto gol anotado por Pedro Henrique.

“No esperábamos esto. Sé que tenemos un equipo competitivo, que cuando jugamos al cien por cien y estamos concentrados y metidos podemos ganar en cualquier cancha. Hoy no jugamos concentrados, nos hicieron goles muy tontos, falta de marca personal, falta de concentración, falta de marca en una salida larga del rival donde el delantero queda solo ante el arquero, me parece que estaba en offside, pero las líneas a veces las hacen torcidas. Siempre nos pasa lo mismo, pero no marcamos bien. Fueron errores propios y quedamos fuera de una llave donde pensábamos que podíamos pasar. Cuando no te defiendes bien, pagas caro. Pagamos demasiado caros los errores y son merecidos ganadores”, agregó.

Matías Zaldivia sufrió con los ataques de Jorge Henrique. / FOTO: Getty Images

Asimismo, apuntó al rendimiento de la defensa en el Beira Rio. “Al segundo tiempo no entramos concentrados. Si analizas los goles fueron muy tontos, no nos pueden hacer esos goles a esta altura en un torneo internacional. Le facilitamos mucho la tarea al rival. El responsable de todo soy yo, ubico a los jugadores, los elijo”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado nuevamente a la dirigencia para reforzar el plantel que siente quedó diezmado por las lesiones de Emiliano Amor y César Fuentes para así lograr el título. “Nosotros empezamos la temporada con un equipo y hoy jugamos más debilitados, porque tenemos dos jugadores importantísimos afuera como Emiliano Amor y César Fuentes. No pudimos fortalecer el equipo en esas posiciones. Esperemos que antes que cierre el libro de pases podamos tener más elementos para el Campeonato Nacional y la Copa Chile. El objetivo siempre fue el torneo, vamos a apuntar todo a eso para darle esa alegría a la gente que la necesita”, cerró.