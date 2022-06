Gustavo Quinteros no se fue con rodeos y enderezó la pataleta de Pablo Solari quien se desconcentró de la intertemporada con Colo Colo ante el interés del América de México en contratarlo.

Pablo Solari no se encuentra enfocado en su totalidad trabajando en la intertemporada con Colo Colo. El argentino está siendo buscando por el América de México, quienes recibieron una respuesta negativa por parte de la directiva de Blanco y Negro ante la propuesta formal que llegó a sus oficinas para contratar el joven futbolista.

Gustavo Quinteros atendió el teléfono del programa Círculo Central en la cual fue consultado sobre esta situación de Pablo Solari, con quien ha tenido la posibilidad de conversar al respecto de su futuro y volver a encarrilar la carrera del futbolista con el Cacique.

“Es normal que cuando un equipo hace una oferta por un jugador, insuficiente para la gente del club, el jugador se ponga un poco mal o decaído los primeros días. Nosotros hemos hablado con él, tratamos de hacerle entender que cuando hay contratos firmados hay que cumplirlo, no depende de uno la venta o la partida de él”.

Eso no fue todo, debido a que además contempló que “A mí me parece que Solari es un jugador que puede aspirar a jugar en Europa, me parece que es apresura la salida en este momento porque estamos a mitad de temporada, si fuera a final de temporada hubiese estado de acuerdo”.

Pablo Solari continúa trabajando en la intertemporada con Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, el entrenador contempló que espera que no se desarme el plantel respecto a la medida de vender jugadores considerando que solo se pueden sumar tres a mitad de año, teniendo en cuenta los desafíos de que deberán afrontar en la segunda parte del 2022.

“No hace la diferencia dólares más o menos, pero para Colo Colo es importante mantener el plantel. Tenemos el objetivo principal de ganar el campeonato, participar en la Copa Sudamericana y en la Copa Chile. Yo privilegio más el Campeonato Nacional”, sentenció al respecto.

ver también Christian Santos rechaza la oferta del Motagua de Honduras