El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró absolutamente impresionado con el presente de Vicente Pizarro y aseguró que no ha llegado su techo, además de dar ejemplos de cómo el 'Vicho' se sobrepuso a la adversidad cuando le tocó bailar con la fea en el Cacique.

Colo Colo ha tenido un dulce segundo semestre en el Campeonato Nacional 2022, donde el Cacique marcha primero a nueve puntos de sus más cercanos perseguidores y agarró una consistencia importante en el mediocampo.

Comandado por la experiencia de Leonardo Gil y Esteban Pavez, Vicente Pizarro tuvo que entrar de emergencia al once estelar para suplir la baja de César Fuentes y, hasta este momento, el ‘Vicho’ no solo no ha decepcionado, sino que ha sido de los más altos en los albos.

Es precisamente el mismo Pizarro por quien Gustavo Quinteros está absolutamente vuelto loco: “Tenía dudas si fue Vicho (Pizarro) o Pavez el del pase gol con Unión Española, porque estaba sobre la derecha. Está creciendo mucho, estamos tratando que le agregue cosas a su juego, es un jugador que no te falla un pase, aprendió a recuperar más que antes, se lanza ofensivamente, pasa como interior, acompaña al extremo y al lateral en ataque cuando pasa, mete pase gol, está rematando al arco también”, dijo en conversación con Mega.

El estratega de los albos no solo se deshace por elogios por sus cualidades dentro de la cancha: “Siempre lo pongo de ejemplo a los demás jóvenes, que tenemos muchos. Habrá quedado afuera 18, 19 o 20 veces de la convocatoria y, en vez de bajar los brazos, hizo al revés, trabajó más y más”.

“Hoy se merece estar donde está. No es fácil que un chico de 19 años juegue todo el tiempo en Colo Colo, siempre hay competencia. Cuando juega, lo hace muy bien. A veces se necesita arriesgar y poner jugadores más ofensivos y, por ahí, salió. Pero lo hace muy bien cada, cada vez mejor como un doble volante”, remató.

Pizarro y compañía tendrán un nuevo desafío esta tarde cuando Colo Colo tenga que desplazarse hasta el norte del país para enfrentar a Cobresal en un duelo que, en caso de ganar los albos y devolverse a Santiago con los tres puntos, le sacarían doce de ventaja a sus escoltas.