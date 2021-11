Colo Colo poco a poco comienza a volver a la “normalidad” tras sufrir con los casos positivos de coronavirus en el plantel. El cuadro popular volvió el pasado miércoles a los entrenamientos de forma presencial en el Estadio Monumental, con la mentalidad puesta en el compromiso que tendrá el sábado frente a Santiago Wanderers.

Una instancia por la cual, en más de una oportunidad, el entrenador Gustavo Quinteros dio a conocer su malestar por las medidas que se tomaron en su debido momento en Colo Colo, donde fueron más de 100 personas las diagnosticadas por contacto estrecho, y llevando a disputar un partido con juveniles el cual terminaron perdiendo.

“No estoy enojado, sino que uno como profesional trabaja una temporada, consigue formar un equipo competitivo con mucho profesionalismo, dedicación y esfuerzo, y que tengamos tanta mala suerte de tener tantos contactos estrechos que no nos dejen jugar de igual a igual con otros equipos, te da una decepción de no poder hacerlo”.

No quedó todo ahí, producto de que continuó argumentando sobre su forma de pensar. “Nosotros solo podemos trabajar como lo venimos haciendo y cuando hay situaciones extrafutbolísticas, que no son deportivas, en ese caso uno se siente muy mal. Faltan cinco finales, estamos concentrados en jugar con todos los jugadores que tenemos a disposición, a pesar de que perderemos a algunos, ojalá podamos contar con la mayoría de los profesionales y no perder más puntos”.

Finalmente, el entrenador explicó además que en los últimos días han sumado nuevos jugadores que fueron terminando con sus respectivas cuarentena, por lo que espera contar con una gran cantidad de jugadores para el partido de mañana.

“Perdimos dos partidos donde tuvimos una desventaja deportiva. Hoy se sumaron más futbolistas que estuvieron haciendo doble turno en zoom, y que no han presentado ningún síntoma. Esperamos quedarnos con los tres puntos”.

Colo Colo y Santiago Wanderers se verán las caras este sábado 6 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.