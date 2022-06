Gustavo Quinteros está cansado de esperar los refuerzos en Colo Colo y le golpeó la mesa a la directiva señalando que hace un mes entregó los nombres que quería para reforzar al equipo, ya lo que pase después no depende de él.

Gustavo Quinteros le golpea la mesa a Colo Colo por tema refuerzos: "Hace un mes que pasé los nombres, después no de pende de mí"

Gustavo Quinteros no está muy conforme en cómo se ha llevado la instancia de sumar refuerzos en Colo Colo. El entrenador confesó estar preocupado de cara a la segunda rueda del fútbol chileno, donde incluso este sábado no pudieron sacar diferencia en la Copa Chile frente a Deportes Temuco.

El entrenador de Colo Colo atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa, donde contestó las preguntas y una de las que se le consultó al estratega, fue respecto al tema de los refuerzos que no han llegado, de momento, al cuadro popular.

Quinteros fue drástico en su respuesta, la cual no tardó en pasar la pelota a la dirigencia de la institución. “Le paso al director deportivo todos los nombres, hace un mes lo hice para que los jugadores vengan. Después vienen las ofertas y ahí no depende de mí. Ya es un tema de ellos, de los directores y del club”.

En esta misma línea, el estratega profundizó señalando que “Los nombres los paso constantemente, había tres nombres para incorporar y lamentablemente no pudimos hacerlo con ninguno. De jugadores puntuales, algunos de los que tenía en carpeta ya están en otros equipos”.

Gustavo Quinteros espera por la llegada de refuerzos en Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Además, agregó que “Estoy preocupado porque esta vez no llegaron. La vez pasada lo hicieron y me dejó tranquilo. Ahora no. Hace un mes dije para incorporar, espero que antes del cierre del libro de pase estén acá”.

Finalmente, el entrenador está confiado en poder recuperar a sus jugadores lesionados. “Lamentablemente a Amor no lo vamos a tener, esperamos recuperar a Brayan Cortés y que antes del cierre del libro de pase lleguen los jugadores”.