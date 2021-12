Gustavo Quinteros llegó en uno de los peores momentos institucionales en la historia de Colo Colo, pero logró salvarlo del descenso y después vivir una temporada de absoluta redención con los albos que le valió ganarse el cariño de los hinchas.

El director técnico boliviano-argentino del Cacique actualmente se encuentra de vacaciones, pero aún así conversó con Las Últimas Noticias de distintos temas y mostró un lado más relajado que lo aleja de la seriedad con la que suela encarar los micrófonos de la prensa.

Al ser consultado sobre si vio la actuación de Joan Cruz en los amistosos de La Roja Sub 20, respondió con toda honestidad que “La verdad es que vi pedazos no más. Veré esos partidos cuando vuelva a trabajar. Tengo que reconocer que me he dedicado a ver otras cosas. Vie el final de “La casa de papel”, por ejemplo”, aseguró.

Pero no solo de series y fútbol vive el hombre, por lo que Quinteros reveló cuál es el plato chileno que más le gusta: “Me han gustado muchas cosas, pero lejos mi plato preferido es el pastel de choclo. No sabe cómo lo disfruto”.

El DT de los albos asegura que eligió quedarse en Colo Colo “Porque me siento bien y me gusta Chile. Además, estoy a dos horas de Buenos Aires. Estoy en el lugar donde quiero estar hoy”. En la misma línea de su gusto por Chile, aseguró que “Por esto de la pandemia no hemos podido viajar con mi familia, que es la que me acompaña a todas partes. Conocemos muy bien Viña del Mar y hemos tenido la oportunidad de visitar algunos viñedos y nos ha encantado, pero no mucho más”.

En el cierre, Quinteros agradeció al pueblo colocolino por el trato que le ha dado y el reconocimiento en el estadio cada vez que lo ven: “¿Sabe qué? Fue bien emocionante porque creo que con la hinchada sufrimos mucho el torneo pasado. Es cierto que ahí no pudieron ir al estadio, pero igual sentíamos que estaban con el equipo. Y ahora que anduvimos bien ellos pudieron disfrutar de su equipo y estuvieron contentos. Es lindo sentir eso”, sentenció.