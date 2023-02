Óscar Opazo fue uno de los referentes de Colo Colo que se marchó en el último mercado de pases, dejando a Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez como las opciones para ocupar el puesto de lateral derecho. Estos dos canteranos fueron confirmados por Gustavo Quinteros para disputar la temporada 2023. Actualmente Opazo no es considerado en Racing Club de Argentina, por lo que se ha rumoreado con un regreso al Cacique, algo que no es contemplado por Quinteros.

El técnico del Cacique habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de un eventual regreso del "Torta", quien es el tercer lateral derecho de Fernando Gago en la Academia. "Nosotros tenemos un plantel cerrado. Tengo que pensar en los que tengo, darles confianza como a Jeyson. Tratar de trabajar con Bruno o con otro que tenga más experiencia", mencionó Quinteros.

A pesar de no considerar un regreso de Opazo para su plantel, Quinteros destacó que el ex lateral de Colo Colo puede ganarse un puesto en el once de Racing. “Opazo es un jugador que ha dejado todo en el club, que participó y fue importante en los logros que hemos tenido y si se pone bien, va a tener opciones en Racing, porque tiene las condiciones”, declaró Quinteros.

Óscar Opazo era el lateral derecho titular en 2022 | Agencia Uno

Óscar Opazo no renovó contrato con Colo Colo en 2022 y se marchó libre a Racing Club de Argentina, equipo en el que no lo ha pasado bien porque no es considerado por Fernando Gago, quien lo tiene como la tercera opción en la banda derecha. Opazo todavía no ha formado parte de un partido oficial con la Academia, teniendo en cuenta que ya comenzó la Liga Profesional de Argentina.

Colo Colo intentó contratar a Matías Catalán, lateral de Talleres de Córdoba, como el sustituto de Opazo, pero al final las negociaciones no prosperaron. Actualmente el lateral derecho titular es Jeyson Rojas, quien recibió críticas positivas después del partido de los albos frente a Ñublense por el Campeonato Nacional.