Gustavo Quinteros no quiere descanso para Colo Colo y entrega detalles de la mini pretemporada en Argentina

Colo Colo no pudo conseguir la victoria frente a Ñublense y ambos elencos terminaron igualando en el Campeonato Nacional. Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación posteriormente al partido, en la cual habló de lo que se le viene al Cacique a futuro en los próximos días.

El entrenador hizo énfasis en los trabajos que tendrán en la mini pretemporada que realizarán en Argentina, donde entregó detalles al respecto de lo que tiene que ver con lo que será donde además confesó que es un lugar que ya visitó anteriormente con Emelec y la Selección de Ecuador.

“Tenemos todo planificado y armado, sólo me queda confirmar los dos partidos amistosos que tengo hablados. Vamos a estar 11 días en Argentina trabajando mucho en la parte física en un turno, la parte táctica y futbolística en otro. Estaremos en un lugar donde trabajamos con Emelec y la selección de Ecuador”.

Además, agregó que “Ahí tenemos todo para entrenar, no hay que salir, viajar 40 minutos, es un lugar cerrado donde te dedicas de lleno al equipo, al grupo, ahí se formó un grupo excelente. Entre los jugadores son muy amigos, se nota en la cancha, y eso se fortalece cuando compartes horarios, en un sitio todo el tiempo”.

Colo Colo y Ñublense no se hicieron daño en el Estadio Monumental. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, eso no fue todo, debido a que también le tiró flores a su equipo producto de que terminó la primera rueda en la cima del campeonato pese a que tuvieron que estar compitiendo también en la Copa Libertadores.

“Terminar arriba el torneo local es un gran mérito tras competir en Copa Libertadores, más allá que perdimos jugadores en la última parte o llegamos muy justos. Nos pesó en partidos importantes que nos hubiera dado la opción de pasar en la Copa. Pero en el Campeonato Nacional, que siempre fue nuestro foco, tratamos que el objetivo más importante sea cumplido”.

ver también Quinteros recibe con los brazos abiertos a Tin Rodríguez en Colo Colo

ver también Opazo y Rojas son convocados de emergencia por La Roja

Finalmente, el entrenador se mostró feliz con los llamados de Óscar Opazo y Jeyson Rojas a la Selección Chilena para la gira que realizarán en el continente asiático.

“El jugador de fútbol trabaja, quiere sobresalir para ir a la selección. Me pone muy contento. Más allá de que viene la pretemporada y dos jugadores del mismo puesto no van a estar, pero no importa, porque ellos ya tienen el trabajo táctico, terminaron jugando bien y les vendrá bien lo de la selección”.

En esta misma línea, agregó que “Ojalá puedan jugar, ganarse un lugar ahora con un nuevo entrenador. Es una gran posibilidad para ellos, nos pone muy contento tener convocados más allá de no poder trabajar con ellos. No importan, la motivación de ir a la selección los hace crecer mucho”.