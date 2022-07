Hace algunos días se conoció la información de que el estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros habría solicitado para esta temporada poder contar con el volante Jorge Valdivia, pensando en poder ocuparlo en la Copa Chile y, además, aprovechar de darle una buena despedida del fútbol a el Mago, quien ya colgó los botines.

Durante esta jornada, el entrenador del Cacique tuvo un largo dialogó con Radio ADN, en donde uno de los temas que fue tocado es sobre la dicha opción que buscó el DT Albo en poder fichar a Valdivia, en donde Quinteros fue claro en señalar su principal idea.

“Siempre estuvimos con la intención de buscar como Jorge, Paredes, Mati Fernández, alguno más. Yo creo que tienen que tener una despedida como grande y como fueron para la institución. Buscábamos la alternativa para jugar por el club, pero siempre rondó eso por mi cabeza y se lo comenté Paredes que estuvo la otra vez en el club”, partió señalando Quinteros.

Pero esta ilusión que tenía el hoy estratega de Colo Colo se cayó de cierta manera por la limitancia de los cupos para poder reforzar, en donde no dudó sobre la calidad de estos jugadores ya mencionados y explicó de que esta información sobre dicha petición se mal interpretó.

“Pero no se puede porque no tienes cupo, pero no para jugar una temporada, pero sí para jugar alguna competencia. No tengo duda que cualquiera de ellos puede venir y en 30 minutos te pueden mostrar la calidad que tiene. Pero la información se tergiversó”, expresó a Radio ADN.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para lo que es la prohibición de todas las instituciones en no poder ocupar el aforo completo de sus estadios por el tema de la pandemia, medida que el entrenador a día de hoy considera bastante insólita.

“Es otro error jugar con 10 mil personas. En todo el mundo se juega con estadios llenos. No podemos estar jugando con 10 mil personas. Es otro error”, cerró