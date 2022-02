Gustavo Quinteros atendió este viernes la conferencia de prensa previa al partido que tendrán el fin de semana contra Everton de Viña del Mar. El cuadro de Colo Colo se prepara para este nuevo desafío en el fútbol chileno, donde esperan comenzar con el pie derecho luego de estar tildado como uno de los favoritos a estar peleando en la parte alta del Campeonato Nacional.

El entrenador de los albos dialogó con respecto a los candidatos que cree para él lucharán por los primeros puestos en la tabla de posiciones, donde consideró a los tres grandes de la competencia, más la presencia de O’Higgins, Palestino y Unión La Calera.

“La verdad es que me parece que tanto Católica por el plantel que tiene, la U por los refuerzos e incorporaciones que hizo, Colo Colo que a pesar de tener pocos movimientos mantuvimos la mayoría de los jugadores del plantel del año pasado y no tengo duda que también Palestino, O’Higgins, Calera”.

Pero eso no fue lo único que detalló, debido a que además contempló que “Yo creo que van a ver cinco, seis equipos, que a lo mejor se puede sumar otro de los que no nombré, seguramente en búsqueda de los primeros lugares. No tengo duda que será un campeonato competitivo”.

Por otra parte, el entrenador Gustavo Quinteros comparó a lo vivido durante la año pasado en lo deportivo donde se vivieron momentos de alta competencia y espera que exista un buen fútbol para lo que comenzará este fin de semana en cada uno de los partidos.

“El año pasado fue competitivo hasta las últimas fechas como lo habíamos hablado y este año también porque veo equipos que se reforzaron muy bien con buenos jugadores, se ha cambiado también el cuerpo técnico. Así que no tengo dudas que será un campeonato emocionante, peleado y luchado hasta el final y que se pueda jugar bien al fútbol. A mi me gusta ver buenos partidos y cuando se juega bien al fútbol se hace mucho más interesante”.