Desde que comenzó su carrera futbolística, Carlos Palacios tenía como objetivo triunfar y llegar a Colo Colo, algo que se hizo realidad. El jugador nacional de 22 años dejó Vasco da Gama de Brasil y arribó a préstamo por un año al Cacique, club donde la "Joya" intentará obtener el título del Campeonato Nacional y pelear por la Copa Libertadores de América.

“Era mi sueño, es el segundo día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo”, estas palabras de Palacios en su presentación en Argentina llamaron la atención de los hinchas colocolinos en las diversas redes sociales, quienes se ilusionaron con la llegada del ex Unión Española.

Palacios ya compartió con sus nuevos compañeros | Foto: Colo Colo

Una de las personas más cercanas al nacido en Renca es su hermana Valerie, quien dialogó con Las Últimas Noticias y fue aquí que se mostró orgullosa por el gran paso del ex seleccionado nacional en su corta carrera.

“Tenemos esa maña de no hablar mucho de estos temas hasta que se concretan, pero ahora puedo decir que estoy súper feliz. Yo soy súper hincha de Colo Colo y creo que la primera vez que visitó el Estadio Monumental fue conmigo”, partió diciendo.

En la misma línea, confesó que “en la casa todos jugamos a la pelota: la mamá, el papá, los hermanos y casi todos jugaban de 10. Mi mamá Jacqueline fue la que le inculcó el bichito por el fútbol a Carlos, tiene una habilidad para ver en qué tienes un mayor talento”.

Además, fue más allá y reveló cuándo fue la primera vez que fue al estadio. “Yo debo haber tenido unos 15 años y él como cinco. Fuimos nosotros dos no más, con unos amigos que también eran hinchas. Fue un clásico ante la U si mal no recuerdo. También me acuerdo de un partido ante Boca Juniors, creo que por la Copa Libertadores, en el Monumental el año 2008. Era la época dorada de Colo Colo, pero queríamos ver a Juan Román Riquelme porque somos súper hinchas de Boca. Siempre le mostraba videos de Román”, complementó.

Incluso, se tomó un momento para hablar sobre una foto que se hizo viral en las redes sociales, en la cual aparece Palacios alentando al Popular. “Debe haber tenido unos 16 años, a esta altura ya estaba grande, iba solo al estadio con sus amigos de la barra. Esa foto es en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un partido ante O’Higgins”, indicó.

"Recuerdo cuando íbamos a Arica y veíamos a los jugadores calentando y les gritábamos. Ahora va a ser al revés”, cerró.