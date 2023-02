Colo Colo cayó en forma inesperada ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental por lo que las críticas comienzan a caer con todo sobre Macul y más allá de la derrota, una de las postales que dejó la jornada dominical en Pedrero, fue el llanto del joven Daniel Gutiérrez cuando le tocó abandonar la cancha.

Bolavip conversa con Miguel Ángel Neira, referente de Universidad Católica y mundialista con la selección chilena en el Mundial de España 1982, el que solidariza rápidamente con el central de los albos.

"Me dio bastante pena porque uno tiene que entender a los jóvenes en esto, si él lo único que quería era su oportunidad y él pensó que no había hecho un buen partido y justo lo sacan, entonces es complicado porque si se te da la oportunidad y fallas, y no quiero decir con esto que Gutiérrez tuvo la culpa de la derrota de Colo Colo, Colo Colo perdió porque armaron mal el equipo no más", asegura.

Miguel Ángel Neira cierra filas con Daniel Gutiérrez (Archivo)

Neira cree que el responsable número uno de la derrota ante Coquimbo y del mal momento futbolístico del Cacique, es su entrenador Gustavo Quinteros.

"Sí, porque está sacando a los jugadores de sus puestos, pone a Fuentes de lateral, pone a Bouzat de lateral, está un poco confundido en la toma de decisiones", cerró.