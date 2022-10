Durante los últimos días, ha surgido la información que Gustavo Quinteros es uno de los candidatos a la banca de Independiente de Avellaneda. El actual técnico de Colo Colo sería la principal carta para la dirigencia del equipo argentino.

De hecho durante las últimas horas, el actual técnico del 'Rojo', Julio César Falcioni, confirmó en conferencia de prensa que no seguirá en el cargo de uno de los equipos más importantes del otro lado de la cordillera.

Por lo mismo, es que la posible salida de Quinteros hacia Argentina toma cada vez más fuerza. Eso sí, durante este lunes, el santafesino regresó a Chile luego de pasar el fin de semana en el país trasandino.

En un breve diálogo con ADN Deportes, el entrenador fue consultado ante este interés por Independiente y le puso paños fríos a la situación. “De verdad, no hablo de cosas que no me interesan ahora”, sostuvo el DT.

El técnico albo sería la principal carta en Independiente para la próxima temporada | Foto: Agencia UNO

De momento, hay que esperar el término de la temporada y qué decidirá Gustavo Quinteros con respecto a su futuro y si está lejos o cercano al Estadio Monumental.