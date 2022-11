En Colo Colo están proyectando la temporada 2023 y son varios los cambios que se podrían dar en las próximas semanas en cuanto a los jugadores que siguen o no en el Estadio Monumental y un jugador que es referente en el equipo y que eventualmente diría adiós si no hay renovación.

Daniel Arrieta entregó este miércoles los detalles sobre la renovación que espera o no Matías Zaldivia en Colo Colo. El defensor termina contrato, pero aún no resuelve si seguirá en Macul o le dirá adiós al club. Por aquello, el periodista dio cuenta de la situación del argentino-chileno y afirmó que está complicada.

"Lo de Matías Zaldivia está más complicado. A todos los jugadores que terminan contrato, me refiero a estos referentes, ya los ofrecieron renovar o tiene una propuesta y lo de Zaldivia se transforma en quizás la situación más compleja porque a esta hora todavía no recibe una comunicación de Colo Colo para sentarse, una propuesta de renovación o incluso para decirle 'no estás en los planes de Colo Colo'", sostuvo Arrieta.

No obstante, reveló que "la semana pasada, en esta reunión de la Comisión de Fútbol, algunos dirigentes apostaban por no renovarle a Zaldivia por los problemas legales que tuvo, porque él demandó a Colo Colo, pero lo de Zaldivia está realmente complicado".

El defensor todavía no sabe de su futuro | Foto: Agencia UNO

Aunque el reportero también enfatizó que el zaguero está considerado por el cuerpo técnico, ya que quedaron conformes cada vez que le necesitó y a pesar de no ser la prioridad para el técnico santafesino.

"Matías Zaldivia está considerado por el cuerpo técnico, porque se transformó en un jugador confiable, pese a tener algunas lesiones. Cuando Quinteros lo requirió en partidos importantes de la Copa Libertadores o Torneo Nacional, Zaldivia respondió", explicó.

"Lo que me dijeron que para Quinteros quizás no es la prioridad, pero sí apostó por renovar a todos lo jugadores y por eso se le ofreció renovación a gran parte de los jugadores que terminan contrato", añadió el periodista.

Finalmente, volvió a destacar y concluyó con que "la situación de Zaldivia está tirante porque hay una parte del directorio que no le quiere renovar por los problemas que comentaba antes, pero si le preguntas a Quinteros, tiene el convencimiento de que ha rendido en esos momentos que jugó partidos difíciles, sobretodo cuando no estuvo Emiliano Amor y que fue cuando más jugó".