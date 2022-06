Colo Colo tiene una importante deuda con respecto a lo que fue la venta de Iván Morales. El delantero que pasa por un presente en el Cruz Azul de México, no ha recibido el pago por parte de los albos y en la cual está dolido por los problemas en los que ha estado viviendo durante este último tiempo.

Una instancia en la cual el delantero conversó con Radio Touch en las plataformas digitales, en la cual dio a conocer las palabras que lo tienen algo dolido con respecto a esta actualidad y problema económica que se está viviendo entre ambas partes.

“Es algo que corresponde, y yo obviamente he tenido la mejor disposición. Cuando me fui (de Colo Colo), pedí que me vendieran sólo por el 80% y dejar un 20% a Colo Colo para una futura venta. Pedí irme porque ellos sabían que terminaba contrato y si seguía los seis meses (restantes), quedaba libre y Colo Colo hubiese quedado sin nada”.

No fue todo, producto de que además agregó que “Siento que fui claro con ellos, les dije: Me voy ahora o si no, Colo Colo va a quedar sin nada y era una forma de agradecer a Colo Colo de todo lo que hizo por mí, de lo que me enseñó”.

Iván Morales dolido con Colo Colo por deuda económica pendiente. (Foto: Agencia Uno)

Además, en esta misma línea contempló que “La venta (a Cruz Azul) no fue alta, y les dije que me dejaran el 20% a Colo Colo para que, en una futura venta, sigan recibiendo dinero de mí por todo lo que hicieron. Fue como una forma de agradecimiento”.

ver también Una opción menos para los Albos: Jeraldino ya viste con la camiseta de Coquimbo

ver también Quinteros con mucho ojo: Los jugadores que pueden salir de Colo Colo

Finalmente, para cerrar al respecto de este tema, el delantero chileno sentenció señalando que “Cuando vas y pides que te paguen lo que corresponde de esta transferencia, que te hagan problemas no es lo que uno espera. Ojalá se solucione pronto”.