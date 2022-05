El histórico ex jugador de Colo Colo se puso en el hipotético caso de que Esteban Paredes le marque al Cacique el sábado, asegurando que celebrar goles es la esencia del fútbol y que él lo hizo cada vez que enfrentó a los albos, pese al cariño.

Jaime 'Pillo' Vera le da un consejo a Esteban Paredes si es que le marca a Colo Colo: "Es una cuestión de pasión, no de faltar el respeto"

Este sábado, el Estadio Monumental se vestirá de gala para recibir la visita de Coquimbo Unido, en donde los albos no solo buscarán ante los piratas los tres puntos y seguir a la cabeza del Campeonato Nacional 2022, sino que por el regreso de Esteban Efraín Paredes a una de las canchas en donde mostró su mejor repertorio, se convirtió en goleador histórico de la Primera División y un emblema albo.

Desde su partida del Cacique tras la salvación del descenso en 2021, Paredes no ha enfrentado a Colo Colo debido a que Coquimbo Unido militaba en la Primera B y recién subió para esta temporada 2022.

Jaime Vera, histórico ex jugador del Cacique en la década de los 80, habló en exclusiva con Bolavip sobre lo que es enfrentar al equipo de sus amores, en donde aseguró que celebrar un gol no tiene nada de malo y recordó el gol de Marcelo Barticciotto jugando por la UC.

“Siendo técnico con Deportes Iquique y la Universidad de Concepción celebraba los goles, es una cuestión de pasión, no porque quiera faltarle el respeto al club. Si yo juego una pichanga con mis amigos, también celebro los goles y no veo por qué no se pueda celebrar un gol si es la esencia del fútbol”, dijo en primera instancia.

Paredes es ídolo absoluto de Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Vera recordó el ‘gol triste’ de Marcelo Barticciotto con la camiseta de Universidad Católica, diciendo que “A Barticciotto le salió eso, él siempre ha dicho que fue algo natural y hay otros que han pasado años por el club, le hacen goles en contra y los celebran y no pasa nada”.

El ‘Pillo fue protagonista de una situación parecida en 1992, cuando marcó el primer descuento de Cobreloa en la caída por 4-2 ante Colo Colo: “Veníamos con problemas porque justo echaron a Cavalieri que era el técnico y se hizo cargo Mario Osbén, quien había hecho los cursos, pero era jugador activo. Veníamos con problemas, no fue un partido normal para nosotros, habíamos tenido problemas en la semana y Cobreloa ese año salió campeón cuando llegó don José Sulantay”.

“Tras ese partido enmendamos el rumbo y se hizo un buen Campeonato. Lo que pasa es que yo estaba identificado con Colo Colo y llegué a Cobreloa porque se preocuparon de traerme, querían hacerle collera, porque venía de ser tricampeón y campeón de América. Ese año Cobreloa le quitó el título a Colo Colo, fue un año muy bonito para nosotros”, complementó sobre sus sensaciones aquella vez.

¿Le marcará Paredes a Colo Colo? Lo cierto es que aún no se sabe ni siquiera si el jugador arrancará de titular pero, de hacerlo, sin duda que será un momento especial para el jugador y para los diez mil hinchas del Cacique que dirán presente y de seguro homenajearán al histórico goleador.