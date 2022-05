Colo Colo fue derrotado por Fortaleza en el estadio Monumental y con este magro resultado no pudo avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, aunque sí le alcanza para ir a la Sudamericana donde tendrá la oportunidad de seguir compitiendo internacionalmente.

Bolavip conversa con Jaime Vera, el que analiza la eliminación de los albos y hace hincapié en los presupuestos que manejan los equipos chilenos versus sus rivales, asegurando que por ahí pasa la cosa y es la razón de los malos resultados.

"Si nos comparamos con argentinos y brasileños, no estamos a la par de ellos y es algo que hemos hablado un montón de veces. No remontamos resultados porque no somos tan fuertes económicamente como ellos, no podemos traer jugadores de nivel y eso influye", afirma el Pillo.

Vera profundiza en el tema y se atreve a decir que no es necesario buscar más culpables centrando todo en el aspecto económico.

Jaime Vera culpa a la desilgualdad económica que hay en la Copa Libertadores (Agencia Uno)

"Para que le vamos a buscar la quinta pata, no estamos para pelear la Libertadores, no es culpa de los entrenadores, es del sistema, no tenemos tanto dinero para fortalecer más los equipos", asegura.

Consultado por la coincidencia del cambio de mando en Colo Colo, Vera se lo toma con humor. "Son cosas que pasan, que pena por el nuevo presidente, pero no creo que tenga culpa", cerró.