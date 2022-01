El por ahora aún delantero de los albos -quien no fue citado ante la UC- aseguró que los acercamientos con Sport Recife son reales, pero que de momento sigue siendo jugador de Colo Colo y si le toca quedarse, estará feliz de igual manera.

Colo Colo arrancó el 2022 con un nuevo título, derrotando a Universidad Católica en la Supercopa con goles de Leonardo Gil y Carlo Villanueva en un compromiso que tuvo de todo dentro y fuera de la cancha.

Una de las sorpresas fue la no inclusión de Javier Parraguez en la lista de citados por Gustavo Quinteros, debido a que actualmente el ex Huachipato se encuentra resolviendo su futuro con opciones claras de partir al Sport Recife de Brasil.

“Feliz de estar con ellos, apoyándolos en este partido importante. Se jugaba el honor de un Campeonato anterior donde la peleamos hasta el último minuto y no se nos dios. Ahora feliz que el año haya empezado ganando una copa”, dijo en primera instancia.

El ex Huachipato no escondió la sensación de revancha con el conjunto cruzado por el Campeonato Nacional 2021: “Podemos tomarlo como una revancha, había emociones encontradas por lo que pasó el año pasado, donde no se logró el objetivo. Empezar así con este envión anímico nos hará muy bien para el resto del año. Todas las copas se disfrutan, en la competencia que sea. Feliz porque se logró, se notó en la cancha que Colo Colo se mantuvo firma hasta el final”.

Sobre su futuro, en donde Blanco y Negro ya aprobó su salida, Parraguez puso una cuota de duda: “Hasta el momento estamos en Colo Colo, hay muchos rumores. Si me toca partir voy a estar muy feliz de lo que hice y, si me toca quedarme, más feliz todavía”. Consultado por la opción de partir al Sport Recife de la Serie B de Brasil, señaló tajantemente que “Sí, existe”.