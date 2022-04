El delantero nacional, Javier Parraguez está viviendo un buen presente en el fútbol brasileño, todo esto gracias a las buenas actuaciones que ha sostenido con el Sport Recife en este inicio de temporada, las cuales lo han posicionado como una de las figuras del club, tras su partida de Colo Colo.

En esta jornada, el ex atacante del Cacique dialogó con ESPN y se refirió a lo que es el actual momento de los dirigidos por Gustavo Quinteros, en donde comentó lo que fue el triunfo de Colo Colo ante Alianza Lima.

“Muy bien, me gustó mucho el partido, los chicos siempre han demostrado un alto nivel, como entrenamos en ese tiempo y ahora están llevando a cabo todo el tiempo junto que llevan, lo que se conocen dentro del campo, lo están llevando a los partidos y la verdad es que se ve un equipo muy compenetrado”, partió expresando el delantero.

El Búfalo no dejó atrás lo que fue su paso por los Albos, en donde tiene muy buenos recuerdos de su paso por el club y confesó que se vino tranquilo porque se entregó por completo al equipo.

“Yo me vine acá (Brasil) con muy buenos recuerdos de allá (Colo Colo). Quizás debí haber tenido más oportunidades, pero me vine tranquilo porque las oportunidades que se me dieron las aproveche al máximo y pude entregarme por completo en los partidos que jugué. Muy feliz y muy contento por mi paso por Colo Colo”, aseveró el hoy atacante del Sport Recife.

Finalmente, Parraguez tuvo palabras para el actual entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros a quien alabó por todo lo que aprendió de él y le dejó un pícaro comentario al DT por las pocas chances que le dio.

“Tengo una buena impresión, yo estoy muy agradecido de las muchas cosas que aprendí con él. Las llevó a cabo día a día acá. Solo que me puso poco nomás, tenía que haberme puesto más”, cerró riendo el delantero.