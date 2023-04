Gustavo Quinteros ha tenido un importante dolor de cabeza en lo que va de temporada con Colo Colo y todo esto data sobre lo que ha sido el rendimiento de algunos de sus refuerzos que arribaron este año en el ‘Cacique’, que hasta el momento no han logrado afirmarse dentro del equipo y que eso aproblema a su DT.

Sobre esta situación, el ex jugador Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN y se manifestó ante el problema de los refuerzos, en la que el ‘Bicampeón de América’ declaró que esta es gran responsabilidad del estratega, quien dio el ‘ok’ para la llegada tanto de Darío Lezcano y Fabián Castillo, quienes están en el ojo del huracán por su escaso aporte.

“Hay dos puntos que ser majadero y crítico con Quinteros, él trae a Castillo conociéndolo y Lezcano también conociéndolo. Él elige a Lezcano por sobre el otro nueve que era opción, Miguel Merentiel. Él elige uno por sobre otro, entonces también tiene responsabilidad”, comenzó declarando Valdivia.

Profundizando, el ‘Mago’ es radical con su pensamiento y declara que Gustavo Quinteros no puede excusarse y mostrar desilusión con sus jugadores, a quienes eligió dentro de último mercado de transferencias.

Pizarro se ha consolidado como el nueve de Colo Colo | Foto: Photosport

“Lógico que en cosas de rendimiento el jugador es el primero que sabe que está en deuda y falta y que tiene que mejorar. Quinteros tampoco puede olvidarse que él lo vio y los pidió, él ya los había visto”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia habló sobre lo que ha sido la gran irrupción que ha tenido el delantero Damián Pizarro, quien es hoy el delantero titular de Colo Colo, en la que deja sin asco su amenaza al DT del ‘Cacique’, en la que espera que no se lleve los créditos ante el gran rendimiento del joven goleador.

“Antes que se suban todos los colocololovers, él mérito es del jugador (Pizarro), acá no hay Quinteros, que después no salga Quinteros a decir ‘yo a esté jugador…’, eso no. Es mérito exclusivo del jugador y su desarrollo”, cerró.