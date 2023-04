Colo Colo en esta jornada afrontará un importante partido en la Copa Libertadores, en el que los ‘Albos’ recibirían en el Estadio Monumental a Monagas de Venezuela por la segunda fecha del grupo F, en donde buscarán sumar su primer triunfo dentro de la competición.

En la previa a este compromiso, el ex jugador Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que será la gran sorpresa que instaurará Gustavo Quinteros en este duelo, en la que optará por el ingreso de Carlos Palacios en desmedro por Leonardo Gil, en la que dejó su opinión.

“Una decisión futbolística claramente no lo es, lo de no poner a Gil es una convicción de Quinteros, si él decide castigar a Falcón por una actitud antideportiva donde consideró que vio lo dejó al equipo en desventaja numérica ante Everton, hablo de Falcón y Gil hace exactamente lo mismo, la convicción de Quinteros es ‘si yo castigue a este jugador por tal indisciplina, tengo que hacer lo mismo con Gil’”, comenzó declarando Valdivia.

Ante esta postura del DT del ‘Cacique’, el ‘Mago’ indica que este posible castigo para Gil se torna algo innecesario debido a que vivía una situación muy distinta a la de Falcón, quien para él, ya había tenido varios roces con el mismo entrenador por diversas situaciones conflictivas, las cuales tenían al uruguayo en el ojo del huracán.

Leonardo Gil no sería titular en esta jornada | Foto: Photosport

“Yo siento que son cosas totalmente distintas, desde lo que hizo Falcón a lo que hizo Gil es distinto. Además, Falcón venía con una seguidilla de cruces con Quinteros y el mismo Quinteros había salido a declarar que había tenido algunos cruces con Falcón y que había conversado, pero a Gil no lo tenía en este tipo de actitudes”, confesó en ESPN.

Finalmente, Valdivia confesó que este cambio que implementará Quinteros de Palacios por Gil, dejará a Colo Colo bastante mal parado, ya que el ‘Colorado’ es un jugador que aporta en demasía y es crucial para el funcionamiento del ‘Cacique y la incorporación del ex Unión Española es una mera interrogante a lo que pueda hacer hoy.

“Desde el ejemplo está bien, desde lo futbolístico yo creo que pierde mucho Colo Colo, Gil es el habilitador, es el que decide cuándo saltar a presionar, es el que ayuda también en defensa, es inteligente, se encuentra muy bien con Pizarro y Bolados. Con Palacios no sabemos, no lo hemos visto, contra la UC no fue alternativa, entonces es difícil, está en signo de interrogación lo que hará Palacios”, cerró.