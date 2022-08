Jorge Valdivia estalla ante la inminente partida de Luciano Arriagada y dispara con todo: "No me gustaría pensar que tiene algo que ver con un tema de representación, porque sería una mafia"

Una bomba fue la que estalló durante esta jornada en Colo Colo, en donde se dio a conocer que el joven delantero Luciano Arriagada no renovará su vínculo con el conjunto Albo y tendría todo acordado para partir a final de año como agente libre al Athletico Paranaense de Brasil, sin dejar ningún tipo de ganancia en el elenco nacional.

Ante esta situación, un ex jugador del Popular como lo es Jorge Valdivia tuvo palabras en Radio ADN a lo que es la partida del ‘Luci’, la cual lamenta profundamente indicando que era uno de los proyectos que tenía el club y deja entrever que algo raro sucedió dentro de su estadía en el equipo.

“Es raro lo que pasa con Luciano. En 2021 estaba Nicolás Blandi, Esteban Paredes, Javier Parraguez, y el que más jugaba y hacía goles era Arriagada. Se esperaba que este año tuviera una continuidad mayor y algo raro pasó”, partió señalando Valdivia.

En esa misma línea, el ‘Mago’ le lanzó sus dardos al estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros por no darle la oportunidad de jugar en los últimos meses a Arriagada, a quien, en el inicio de su estadía en los Albos, si le brindaba chances y este respondía.

Luciano Arriagada partirá de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“No iba ni citado a la banca de reservas, eso genera dudas. Trajeron a Christian Santos y no fue aporte. Luciano, jugador formado en casa, no tuvo oportunidades. Tiene muchas condiciones. Antes, cuando Colo Colo necesitaba goles, confiaban en él”, indicó.

Finalmente, Valdivia mostró su preocupación ante las escasas posibilidades que le dieron al jugador que fue convocado para la Copa América 2021, en donde espera que no sea algo ligado fuera de lo futbolístico.

“No quiero que suene para que se investigue, pero no me gustaría pensar que tiene algo que ver con un tema de representación, ojalá que no sea así, porque eso hablaría de una mafia. Luciano Arriagada era un jugador de mucha proyección en Colo Colo, lo mismo Joan Cruz”, cerró.