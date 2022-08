El ex seleccionado nacional resaltó el juego que tiene el joven talento de Universidad de Chile y le entregó algunos consejos para mejorar su nivel con miras hacia el futuro.

Jorge Valdivia se deshace en elogios hacia Lucas Assadi: "Ese tipo de jugadores me encantan, demuestran la rebeldía que deben tener"

Universidad de Chile viene de igualar ante Unión Española y muchos seguidores azules vieron una mejora en el juego y ahora esperan que se repita este fin de semana ante Curicó Unido. Sin embargo, una de las figuras que han destacado en el equipo de Diego López es Lucas Assadi.

En Los Tenores de ADN, Jorge Valdivia fue consultado por la figura del joven talento de la U y solo tuvo elogios para él. El ex seleccionado chileno aseguró que Assadi le da otro aire al elenco y destacó su personalidad en este complejo momento. Además le entregó un consejo para que mejore en su juego.

"Es un buen jugador, le da otra cara a la U cuando le ha tocado jugar. Tiene personalidad porque para jugar en la situación que está la U hay que tener mucha personalidad. Si tuviera que darle un consejo, es que converse mucho con sus delanteros y laterales porque ellos serán sus mejores socios a lo largo de su carrera y serán esos jugadores que a él lo hagan ser distinto", dijo el Mago.

"Jugadores como Assadi se ve muy poco, es alguien que siempre está pidiendo el balón y a mi me gustan los jugadores que cuando logran recibirlo no se apoyan con el contención, sino que logran girar y encaran. Ese tipo de jugadores me encantan porque son distintos, eso demuestra la rebeldía que debe tener cada jugador, ese que le gusta jugar", agregó.

El talentoso jugador se ha ganado un lugar en el equipo de López | Foto: Agencia UNO

En cuanto a las palabras de Assadi este jueves en conferencia de prensa. Valdivia sostuvo que eso se irá dando con tiempo e hizo un llamado a López para vaya llevándolo bien en relación que vayan pasando los duelos.

"Él dice que le falta la hablitaicon y rematar, eso va de a poco. A medida que tenga muchos partidos en primera división y entienda mejor el juego. Me encantaría que el entrenador también lo aconsejara, acomodar y dar más ideas. Por eso repito, que él debe entenderse con sus delanteros y laterales para tener más opciones y remates, no solo la de los regates", cerró.