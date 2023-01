El ex jugador de Colo Colo y hoy comentarista, Jorge Valdivia habló sobre la salida de Juan Martín Lucero, en la que señaló que la manera de esta partida no fue la correcta

Colo Colo vivió un duro episodio en el inicio de este año 2023, en el que los ‘Albos’ tuvieron convivir con la sorpresiva salida, que aún no se oficializa, de Juan Martín Lucero, quien de cierta manera “huyó” de los ‘Albos’ para enrielarse a un próximo desafío, el cual sería en el Fortaleza del fútbol brasileño.

Ante lo que fue esta polémica salida del ‘Gato’, un ex jugador del ‘Popular’ como lo es Jorge Valdivia alzó la voz en Radio ADN a este hecho, en el que indica que, si bien el jugador hizo una gran temporada con el club, la manera en la que partió no fue para nada acertada.

“La manera en la que sale no está bien, Colo Colo lo trajo en un momento donde él no tenía espacio en Vélez, él vuelve a estar ante los ojos de cualquier equipo por la campaña que él hace, no hay que olvidar que él tiene muchos méritos que equipos argentinos y brasileños se hayan fijado en él por la temporada que tuvo”, partió señalando Valdivia.

De igual manera, para el ‘Mago’, dejando de lado la manera en la que salió, su partida no le genera sorpresa, ya que considera que la temporada que hizo el argentino fue merecedora para poder dar un nuevo paso importante dentro de su carrera.

Lucero deja Colo Colo con polémica | Foto: Agencia Uno

“Muchas veces al hincha se le pierde un poco la claridad con estos temas, pero lo que él hizo en Colo Colo es 100% mérito de él, el año que tuvo es toda de él”, detalló.

Finalmente, Valdivia recalca en que la decisión que tomó el jugador para poder partir no fue la mejor y que si quería salir, debió hacerlo saber antes de ver el tema de la renovación con los ‘Albos’, para así evitar todo el alboroto que se ha generado.

“Lo que yo le cuestiono y critico es en la manera en la que sale de Colo Colo, eso no es de caballero y no es bueno. Colo Colo hizo lo que tenía que hacer y si Lucero en un inicio quería irse de Colo Colo, debió avisarle para no hacer esta vergüenza. La vida sigue, Colo Colo va seguir siendo grande, el tiempo dirá quien se equivocó y actuó mal”, cerró.