Un trascendental triunfo obtuvo Colo Colo de Gustavo Quinteros por la Copa Libertadores, luego de vencer por 1 a 0 a Monagas de Venezuela en el Estadio Monumental, siendo así la primera victoria de los albos en el certamen continental.

Una de las grandes figuras del encuentro fue el uruguayo Maximiliano Falcón, quien estuvo sólido en la zona defensiva e incluso generó el penal con el que Carlos Palacios le dio el triunfo a los albos, ganándose así el cariño de los hinchas y la ovación de todo el recinto deportivo de Pedrero, el cual le cantó durante varios pasajes del compromiso: "Peluca, Peluca..."

Falcón ganó varios duelos ante los delanteros del cuadro venezolano| Foto: Photosport

José Luis Villanueva, panelista del programa Pauta de Juego, se rindió a los pies del zaguero central y alabó varias cualidades del nacido en Paysandú, Uruguay.

"Es bueno en la marca, técnicamente viste el pase que dio afuera de la cancha (risas). Me encanta, me encanta. En el mano a mano es bravísimo, de espalda no importa lo grande que sea el otro, lo choca, lo molesta y los delanteros no controlan bien", arrancó diciendo.

Bajo la misma línea, el ex delantero de la UC resaltó que "si le tiran a un tipo que mide 1,90 metro para aguantar contra uno de 1,78 metro con una peluca, que me encanta que la tenga porque le da personalidad, el tipo tiene mucha fuerza, pincha cuando tiene que pinchar, revienta cuando tiene que reventar y afuera de la cancha cuando tiene que ser".

"Te contagia, te prende al público, yo creo que el tiene un romance muy bonito con la hinchada de Colo Colo y te habla también que el hincha de Colo Colo no solo valora a Jorge Valdivia y al Chupete Suazo, sino valora al tipo como él. No todos son talentosos en la vida y algunos somos de laburar y trabajarla, él es Falcón y no es el talensoso que hace un topollillo. Falcón labura, labura y labura día tras día, entonces ese vínculo en común que tiene con la gente me encanta", concluyó.