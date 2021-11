Leonardo Gil y Gabriel Costa son importante en el esquema de Gustavo Quinteros dentro Colo Colo. El argentino ha venido con una baja futbolística en los últimos partidos del Cacique y eso lo ha sentido el Cacique. Por otra parte, está la importancia que genera el seleccionado peruano en el equipo.

Juan Cristóbal Guarello comentó en el programa Más Que Fútbol el rendimiento del 'Colo' y lo importante que es Costa para la generación de fútbol. Además del dinero que está pidiendo el elenco Al Ittihad de Arabia Saudita por el pase del ex Rosario Central.

"Esa valuación lo deja prácticamente fuera de Colo Colo porque no tiene dos millones de dólares. Que está cansado, sí. Me parece que hay una baja del rendimiento en el físico y lo otro, que la posición del día domingo contra Curicó no es la que él le acomoda", comenzó explicando.

Por lo mismo, cree que ambos jugadores se complementan de buena forma en el terreno de juego y cuando falta, el equipo se resiente. "A él le falta mucho la presencia de Costa. A Colo Colo le falta mucho la presencia de Costa, que es el hombre que crea las situaciones de gol y cuando Costa está marcado las crea Gil", añadió.

"Es un hombre que arrastra marcas, que genera 'jaleos' al entrada del área y que permite que los volantes se proyecte. Lo extraño a horrores Colo Colo a Costa el fin de semana, pero además creo que en Colo Colo hay un ambiante un poco crispado. Yo creo que hay un poco de ceguera, el equipo no se calma", agregó.

Por otra parte, se refirió a la falta de conexión de Christian Santos. "No respondió Santos. Tuvo un cabezazo, pero no se conecta futbolísticamente. Parraguez no tuvo la varita mágica que ha tenido en varios partidos. La que tuvo Joan Cruz, bueno se la manda a Solari e intenta para la pelota, no le llega cómoda. En fin, un partido complicado, lo pudo ganar Curicó" dijo.

"Creo que Colo Colo le va a venir muy bien el regreso de Costa fundamentalmente. Lo que pasa es que cuando no está Fuentes o Gil, Colo Colo se desequilibra. No puede faltar ninguno de los tres parece", cerró.