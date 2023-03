Leandro Benegas se ganó su espacio en el ataque de Colo Colo. El técnico Gustavo Quinteros peleó varios meses por fichar al Toro, quien estaba haciendo un gran trabajo en Independiente en Argentina. Finalmente, el delantero transandino nacionalizado chileno apostó todo, dio un giro en su carrera y fichó en el Cacique, a pesar de su pasado en la Universidad de Chile. Hasta el momento, el artillero tiene 2 goles y es el titular indiscutido para el popular.

La comentarista de ESPN, Juli Zeitune, aprovechó también de entregar su opinión respecto a una posible de decisión de Quinteros si alinear a Benegas o a Darío Lezcano desde el arranque ante la U. El paraguayo hace méritos igualmente, ya que tiene 3 goles en 4 partidos y marca tantos cada 39 minutos

"Benegas se ha ganado el puesto más allá de que los goles de Lezcano, que siempre entra para ser determinante en goles, yo creo que Benegas hace un gran trabajo que tal vez no ha sido evidenciado en goles pero hace un gran trabajo con las defensas rivales, los cansa mucho, arrastraa marca, mueve mucho a la defensa rival y eso tambioén es un trabajo", sentenció.

Además, Zeitune hizo hincapié en que Quinteros tenía la necesidad de repetir al equipo para que Colo Colo logre "generar los circuitos, para que el equipo se conozca y se genere esa confianza. Lo habló por la dupla de centrales y también por los delanteros".

Juli Zeitune hace su apuesta en el ataque de Colo Colo por Lea Benegas (ESPN)

La comentarista argentina dejó la apuesta que debería seguir Colo Colo para el partido ante la U en el Monumental. "(Quinteros) debe intentar tener un mismo equipo para tener estos circuitos. Lezcano hace un buen trabajo entrando desde la banca. Aparte, ¿Por qué vas a sacar a Benegas, por qué? ¿Qué ha hecho mal? Para mí, el titular es Benegas".

Igualmente, Zeitune cree que la opción podría ser juntar a Lezcano con Benegas, ya que ella considera que "a Castillo se le han dado oportunidades y no todavía no rinde lo que se espera que rinda con el tiempo que pasa. No sé si el Superclásico es el partido para probar".