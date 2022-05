Dentro de la positiva temporada que lleva Colo Colo en lo que va de año, el delantero argentino Pablo Solari sin duda ha sido uno de los puntales de aquello, siendo determinante para el conjunto adiestrado por Gustavo Quinteros para este 2022.

En esta jornada, ‘El Pibe’ dialogó con Bliz Sports y se refirió a muchos temas ligados a los Albos, pero se enfocó por un momento con la gran amistad que ha forjado con el capitán del equipo Gabriel Suazo y comentó lo que ha sido su gran nivel en estos últimos años.

“Yo el primer día que llegué cuando lo vi me sorprendí, me sorprendí mucho por ahí bueno no se hacía tan vistoso el juego de él por como estábamos jugando en ese momento, por ahí la situación y todo no se jugaba tan bien, pero era sabido que en algún momento iba a mostrar el nivel que mostró, digo que por eso que no me sorprendió para nada, me lo esperaba y nada que ahora tiene un nivel increíble y se merece todo lo que está pasando”, partió indicando.

Siguiendo por la misma línea ligada a amistad que lleva con el ‘Capi’, el jugador argentino dio a conocer el motivo de su celebración junto a Suazo, en donde explicó que todo salió inesperadamente.

La icónica celebración entre Solari y Suazo | Foto: Agencia Uno

“Muchos lo saben, estaba en stream para jugar con Gaby Suazo, él me estaba esperando, hablaba con la gente y yo le mandé un audio y yo estaba escuchando a Michael Jackson y le dije que escuchará y toda la gente empezó con nueva celebración nueva celebración y salió de la nada”, dijo entre risas.

Finalmente, Solari fue consultado sobre las tradiciones que ha acogido de Chile y reveló que gracias a Gabriel Suazo pudo conocer su plato favorito de nuestro país, en donde no tuvo dudas de que señalar.

“Comí pastel de choclo en la casa de Gaby Suazo, muy bueno muy bueno me gusta, es un estilo de pastel de carne que comemos en Argentina”, cerró.