Colo Colo ya emprende vuelo rumbo a Buenos Aires para enfrentar a River Plate por la fecha 5 de la fase de grupos de Copa Libertadores, encuentro muy importante para sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

El viaje tuvo un acompañante muy especial y se trata de Carlos Caszely, quien recibió la invitación de los directores de Blanco y Negro para acompañar al plantel al otro lado de la cordillera. En su llegada al aeropuerto y visiblemente emocionado, el ídolo colocolino rompió en llanto por ser su primera expedición sin su esposa, María Ángeles Guerra.

“Primer viaje que tengo después de la desgracia y voy a tratar de recrearme un poco con esta invitación, que recibí gratamente. Hay que salir de esto como sea”, expresó el máximo goleador de la historia de los albos.

El ex delantero contó que ha recibido “mucho cariño, mucho respeto y no sólo de la gente de Colo Colo, es de todo el mundo” y que anteriormente “me habían invitado a Lima y otros lados, pero no tuve deseos ni ganas ni nada. Ahora me atreví porque mi hijo Piero anda allá invitado por River y Boca en sus divisiones menores, así que me juntaré con él y eso me dio un poco de ánimo”.

Caszely viajó junto al plantel de Colo Colo a Buenos Aires. / FOTO: Guillermo Salazar

Por ahora optó por no dar su pálpito del duelo entre el cuadro Popular y River Plate, aunque aprovechó de nuevamente dejar claro su amor por el club. “Eso lo pensaré en el momento del partido, ahora tengo otros pensamientos que me embargan, pero ojalá traigamos una alegría grande desde Buenos Aires. Llegué a los 9 años a Colo Colo y tengo 71, tengo toda una vida, toda una historia grande detrás. Es imposible sacarlo del corazón”, expresó.

Finalmente, aprovechó de hablar de la salud de Lizardo Garrido, quien por estos días se encuentra luchando contra una leucemia. “Ayer estuve con él, compartimos un rato, nos reímos y lloramos juntos ayer. Empecé con la quimio fuerte y esperamos que tenga una pronta recuperación, lo estamos esperando. Nosotros como Colo Colo de todos los tiempos hacemos cenas a fin de año y le dije que ‘tenemos que seguir en eso, mejórate luego que tienes que estar con nosotros”, cerró.