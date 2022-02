El ex delantero de Colo Colo vivirá su primera experiencia en el extranjero y tuvo palabras para su paso por el Estadio Monumental.

Uno de los tantos jugadores chilenos que partieron a la Liga MX esta temporada, es Iván Morales. El ex ariete de Colo Colo alistó su maletas y anoche partió hacia México para recalar en el Cruz Azul y ponerse a las órdenes del estratega peruano Juan Reynoso Guzmán.

Antes de emprender vuelo, el futbolista de 22 años conversó con ESPN donde afirmó que “Cruz Azul es un club muy grande y voy con mucha expectativa. Tengo ganas de jugar y aportar al equipo, que ha empezado bien el torneo y quiero hacerlo de la mejor manera. Mañana me pondré a disposición del técnico y donde me toque voy a aportar”.

“Tuve la pretemporada con Colo Colo e hicimos todos los trabajos para después ir a la selección. Fue super lindo estar en estos partidos, que fueron super decisivos para nosotros como país”, añadió.

Además, Morales recalcó que se va del Cacique con “muchos sentimientos y recuerdos. Pasé 10 años de mi vida en Colo Colo y estoy super agradecido del club. Fue súper emotivo, me la lloré toda, pero bien, ahora toca emprender un nuevo rumbo en mi carrera”.

“Me hubiese encantado irme siendo campeón, pero la verdad es que el 2021 que pasó fue un buen año. Fuimos campeones de la Copa Chile y nos faltó poco para hacerlo en el torneo. Me voy con muy buenas sensaciones. Era el tiempo de salir", complementó el seleccionado nacional.

"Quinteros me deseó lo mejor y estoy super agradecido de él, que me dio muchas oportunidades. Agradecido de él y de mis compañeros, que son mi familia. Se los dije durante todo el año, fueron mi familia y mis amigos. Me voy súper agradecido de todos ellos”, sentenció Morales.