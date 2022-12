Colo Colo está con su principal misión de mejorar su plantilla pensando en la temporada 2023, en la que los directivos del ‘Cacique’ ya trabajan en lo que es el análisis de algunos nombres para reforzar el equipo de Gustavo Quinteros y en donde dentro de toda la danza de jugadores que ha sonado en el reciente campeón del fútbol chileno, uno está completamente descartado por parte del directorio.

El nombre que está vetado dentro de la directiva de Colo Colo es el del delantero Martín Rodríguez y esto, fue confirmado por el periodista de ESPN, Christopher Brandt quien confesó que ya no es tema de análisis por parte de la mesa de directorio de Blanco y Negro.

“Lo hemos comentado acá, Martín Rodríguez nunca ha estado en la carpeta de Colo Colo para este mercado y no porque Gustavo Quinteros no lo quiera, sino porque el directorio le bajó el pulgar”, partió señalando Brandt.

Detallando más sobre la razón de que el ‘Tin’ no es opción para los ‘Albos’, el comunicador dio a conocer el gran motivo de esto, el cual trata de que el jugador no pescó ni en pintura a los directivos del ‘Popular’ tras una oferta que le realizaron.

“Esto tiene relación con la última negociación que se tuvo con él, que esto fue a mitad de este año, en donde Colo Colo le hizo una oferta formal importante para que pudiera venir, ya que era el deseo de Gustavo Quinteros y el jugador ni siquiera la contesto y el jugador después de eso se fue a la MLS”, explicó a ESPN.

Finalmente, Brandt confesó que luego de dicha escena, en Colo Colo ya le cerraron por completo las puertas y ventanas a una posible vuelta de Martín Rodríguez, quien para dentro de este directorio ya no vuelve a asomarse más como una opción.

“Después de eso, las relaciones no quedaron muy bien y por esta razón en el directorio no ven con buenos ojos una posible llegada o retorno cercano de Martín Rodríguez, por esto no está en la carpeta de Colo Colo”, cerró.