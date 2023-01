Colo Colo sigue con sus respectivos entrenamientos en Argentina pensando en lo que será la Supercopa de Chile ante Deportes Magallanes y en el inicio del Campeonato Nacional 2023, donde los albos intentarán revalidar el título obtenido el año pasado.

Pero el conjunto Popular mira de reojo los refuerzos y a Matías Catalán, jugador que se transformó en uno de los grandes anhelos del Cacique y de Gustavo Quinteros de cara a la temporada 2023. El actual jugador de Talleres de Córdoba sería el gran apuntado por Blanco y Negro y el cuerpo técnico para ser el lateral derecho y el defensor todavía no se suma a la pretemporada de "El Matador".

El fichaje de Catalán en Colo Colo se "habría complicado | Foto: Getty Images

El periodista Benjamin Bonhomme aprovechó el noticiero Sportcenter de ESPN Chile para realizar una breve radiografía de la situación que se vive por el posible fichaje del lateral argentino nacionalizado chileno.

"Recibí un mensaje hace poco segundos por parte de Talleres de Córdoba y lo que me dicen en ese mensaje es que Matías Catalán se queda en la "T" y ahí estoy citando textual, esto porque insistiendo en las averiguaciones consulté si había llegado una oferta y me agregan que no hay oferta sobre la mesa, por esto, por ahora se está quedando en Talleres", arrancó diciendo el comunicador.

"Hay que ser prudentes y sabemos cómo funciona el mercado en Colo Colo y digamos que la situación está fría todavía, hay acuerdo con el futbolista pero realmente no existido una oferta, y ante esto al parecer Talleres de Córdoba lo va a dejar en su club. Igual hay otros equipos que están interesados en el lateral derecho que quería Gustavo Quinteros", sentenció.

Recordar que Catalán ha tenido pasos por Pachuca y Atlético San Luis en México, y Estudiantes, San Martín y San Lorenzo en el fútbol argentino, club con el cual levantó el trofeo de la Copa Libertadores de América en 2014.