El ex jugador comentó la situación que barajan en Macul para traer la mejor opción para Gustavo Quinteros.

Luka Tudor ante los posibles '9' que busca Colo Colo: "No es fácil, porque son jugadores caros"

Colo Colo está trabajando a toda la velocidad para resolver cuanto antes la situación del '9' que tanto anhela Gustavo Quinteros para la temporada 2022. El cuadro colocolino está buscando la mejor opción para potenciar un ataque que tal vez pudo carecer en el Campeonato Nacional 2021.

Por eso, es que la tienda alba ya comenzaron a sonar algunos nombres: Gabriel Ávalos es una de los futbolistas que está en carpeta, al igual que Ramón "Wanchope" Ábila. Sin embargo, aún no hay nada concreto para contar con sus servicios y puede ser por el alto valor que demandan los dos atacantes.

Luka Tudor, en esa línea, cree que el delantero que busca el entrenador albo debe ser de nivel, pero que el factor a considerar es el económico. "El 9 que quiere Quinteros es de nivel, de categoría", dijo este viernes en Los Tenores de ADN.

"Diría de categoría internacional, no de primera línea, pero sí que te marque diferencia no solamente en Chile, que es lo básico, sino que a nivel de Copa Libertadores. Entonces, esos requerimientos cuestan planta y como no hay plata, hay uno para cada lado", agregó.

Por lo mismo, es que el ex delantero percibe sobre las cartas que se están barajando en el Munumental y puso el ejemplo de un nombre que supuestamente también rondó en la tienda alba.

"Yo creo que se tiene que estar buscado la fórmula de un jugador con el pase libre o de un préstamo con opción de compra. No es fácil, porque son jugadores que igual son caros. Por ejemplo Zárate, en Boca y en el fútbol argentino ganan mucha plata y acá no hay plata", cerró.