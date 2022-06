Gustavo Quinteros no está muy conforme con la dirigencia de Colo Colo quienes no han podido cerrar a ningún refuerzo para la segunda rueda del fútbol chileno. Una instancia en la cual el exfutbolista Luka Tudor se choreó con el estratega albo ante las constantes peticiones de refuerzos al club.

Durante el programa de ESPN F90, el comentarista deportivo expresó que “Colo Colo está sufriendo con la tensión, no son normales. El tema de Quinteros de que no me trajeron a este, que no se vaya Solari (Pablo) y ahora que dice que algunos se le andan corriendo”.

Eso no fue todo, producto de que además contempló que “Ósea, todo se saca para afuera, todo se hace para afuera. Pero cada vez que sale a hablar está pidiendo jugadores”, señalaba al respecto del tema de refuerzos en el Cacique.

Gustavo Quinteros no ha sumado refuerzos en Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Finalmente, señaló que “Entonces, ¿Y los otros qué? ¿Son un desastre? Da a entender que son un desastre los que están ahora. Se tiene que bancar a este equipo hasta el final. Me parece horrible”.

Lo cierto es que Gustavo Quinteros dio a conocer que entregó hace un mes los nombres que quería para reforzar a Colo Colo, en la cual hasta la fecha, no se ha concretado ninguna incorporación.