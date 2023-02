Este 17 de febrero se cumplieron dos años de la recordada salvación de Colo Colo, que terminó con el no descenso a la Primera B. El Cacique en dicho momento derrotó por 1 a 0 a Universidad de Concepción con la anotación de Pablo "Pibe" Solari, quien con esa anotación se metió en el corazón de todos los hinchas colocolinos.

Y es que los hinchas albos sufrieron toda una temporada una paupérrima campaña que los catapultó a jugar un partido definitorio ante el Campanil en el Estadio Fiscal de Talca, encuentro en el cual todos los simpatizantes albos por varios pasajes del compromiso estuvieron en vilo.

El gol de Solari desató la euforia de los hinchas colocolinos | Foto: Agencia Uno

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta del Cacique es Marcelo Pablo Barticciotto, campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos, quien en su rol de panelista de ESPN Chile reveló detalles de cómo vivió dicho encuentro.

“Por la radio y al principio no estaba nervioso. Faltando 15 minutos le dije al Pato Muñoz (periodista de Radio Cooperativa), ‘no puedo hacerlo más’. Me dijo ándate, agarré el auto y tenía que venir al canal", arrancó diciendo el ídolo albo.

"Me puse a dar vueltas para que terminara y no lo escuché. Cuando llegué al canal, faltaban 3 minutos, pasa lo que pudo ser penal de Jeyson Rojas y ahí me puse nervioso”, remató.

Ahora, los albos ya dieron vuelta la página de ese histórico momento y se enfocan en el trascendental encuentro ante Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional.