Juan Martín Lucero ha ocasionado un terremoto en Colo Colo, pues una oferta desde Brasil, precisamente de Fortaleza, ha provocado el que delantero quiera partir del Cacique y que lo tienen sin estar presente en la pretemporada que se está llevando en Argentina.

El 'Gato' está buscando su salida del cuadro colocolino y aquella sin duda que ha dejado varias opiniones y/o reacciones, ya sea de referentes y obviamente desde los hinchas.

Marcelo Barticciotto, ídolo albo, se refirió Al Aire Libre en Cooperativa sobre esta polémico capítulo entre el jugador y el club. El ídolo afirmó que una postura no es normal.

"Esto no es normal. Convengamos que lo que pasó con Suazo puede llegar a ser un error del club, lo podemos llamar de esa forma, porque uno dice 'se pudo haber evitado antes mejorándole o hacer un contrato antes', sin duda", comenzó diciendo 'Barti'.

"Pero esto no es un error del club, esto es un tema netamente personal de un futbolista que en definitiva no estuvo de acuerdo con un contrato que se firmó y se quiere ir a otro lado. No lo hace cualquiera esto, no es que es algo repetitivo o suele pasar. Esto no pasa casi nunca", cerró.

El Gato quiere partir del Cacique ante una oferta desde Brasil | Foto: Agencia UNO

Este martes a partir de las 19:30 horas desde el Estadio Monumental, habrá una conferencia de prensa que realizarán este martes desde el Estadio Monumental el gerente deportivo Daniel Morón y el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.