Uno de los temas que se ha puesto últimamente en tela de juicio tiene que ver con el desempeño de los árbitros y su nuevo criterio, el denominado “juegue-juegue”, el cual ha llamado la atención de los hinchas, entrenadores y jugadores nacionales.

Esto ha generado la crítica por parte de algunos protagonistas, tal es el caso de Gustavo Quinteros y Ariel Holan, DT de Colo Colo y la UC respectivamente, quienes han sido suspendidos en las últimas fechas por sus palabras y actos adentro del terreno de juego.

Pero lo cierto es que el Cacique este fin de semana tuvo que lidiar con la expulsión de Maximiliano Falcón, acto que desató el malestar de Daniel Morón en contra del árbitro central del encuentro: Felipe González.

Desde Colo Colo se fueron en picada en contra de el arbitraje de González | Foto: Agencia Uno

Marcelo Barticciotto, histórico albo y comentarista de Al Aire Libre En Cooperativa, dejó de lado su amor por la camiseta alba y le mandó un fuerte recado tanto al adiestrador como a los funcionarios de la institución alba.

"Yo creo que Colo Colo tiene que bajar un cambio, tiene que bajar un cambio Gustavo Quinteros por lo que pasó el otro día y tiene que bajar un cambio Daniel Morón", dijo el "7 del pueblo" a raíz de las críticas hacia el arbitraje nacional.

"Yo creo que el árbitro no dirigió mal, se equivoca como se equivoca todo el mundo. No dirigió mal, no insidió en el resultado, no fue un desastre arbitrando. Viéndolo desde afuera, viéndolo más tranquilo, no estando involucrado en el club, pero yo creo que tienen que bajarle un cambio", sentenció el campeón de la Copa Libertadores de América en 1991.